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Испания — Франция. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Определились финалисты Лиги наций УЕФА — 2025

Определились финалисты Лиги наций УЕФА — 2025
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Завершились полуфинальные матчи Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025. В четверг, 5 июня, сборная Испании одержала победу над национальной командой Франции со счётом 5:4 и стала вторым финалистом турнира. Дублем отметился 17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23'     2:0 Мерино – 25'     3:0 Ямаль – 54'     4:0 Педри – 55'     4:1 Мбаппе – 59'     5:1 Ямаль – 67'     5:2 Шерки – 79'     5:3 Вивиан – 84'     5:4 Коло Муани – 90+3'    

Днём ранее сборная Португалии одержала волевую победу над командой Германии. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу португальцев, а победный гол записал на свой счёт 40-летний форвард Криштиану Роналду.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:10 МСК
Германия
Окончен
1 : 2
Португалия
1:0 Вирц – 48'     1:1 Консейсау – 63'     1:2 Роналду – 68'    

Таким образом, сборные Испании и Португалии встретятся в финале турнира, где и определится победитель Лиги наций. Франция и Германия, в свою очередь, сразятся в матче за третье место. Обе встречи пройдут в воскресенье, 8 июня.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
WSF 2
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Турнирная сетка Лиги наций УЕФА
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