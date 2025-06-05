Определились финалисты Лиги наций УЕФА — 2025

Завершились полуфинальные матчи Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025. В четверг, 5 июня, сборная Испании одержала победу над национальной командой Франции со счётом 5:4 и стала вторым финалистом турнира. Дублем отметился 17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

Днём ранее сборная Португалии одержала волевую победу над командой Германии. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу португальцев, а победный гол записал на свой счёт 40-летний форвард Криштиану Роналду.

Таким образом, сборные Испании и Португалии встретятся в финале турнира, где и определится победитель Лиги наций. Франция и Германия, в свою очередь, сразятся в матче за третье место. Обе встречи пройдут в воскресенье, 8 июня.