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Испания — Франция: Шерки забил второй гол гостей в матче

В эти минуты идёт второй матч полуфинальной стадии Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются сборные Испании и Франции. Игра проходит на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. На момент выхода новости счёт 5:2 в пользу «Фурия Роха». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 79-й минуте полузащитник Франции Райан Шерки забил её второй гол во встрече.

Ранее, на 23-й минуте, счёт в игре открыл нападающий сборной Испании Нико Уильямс. На 26-й минуте преимущество испанской национальной команды укрепил полузащитник Микель Мерино.

На 54-й минуте вингер сборной Испании Ламин Ямаль довёл счёт до разгромного, забив с пенальти. На 55-й минуте голом отметился полузащитник номинальных хозяев Педри. На 59-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сократил её отставание, реализовав 11-метровый удар. На 67-й минуте Ямаль оформил дубль.

Победитель этого матча встретится с Португалией в финале Лиги наций, а проигравшая команда поборется с Германией за третье место.

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