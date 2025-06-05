Сборная Испании со счётом 5:4 победила Францию и вышла в финал Лиги наций

Завершился второй матч полуфинальной стадии Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались сборные Испании и Франции. Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Матч закончился со счётом 5:4 в пользу «Фурия Роха».

На 23-й минуте счёт в игре открыл нападающий сборной Испании Нико Уильямс. Через три минуты преимущество испанской национальной команды укрепил полузащитник Микель Мерино.

На 54-й минуте вингер сборной Испании Ламин Ямаль довёл счёт до разгромного, забив с пенальти. Через минуту голом отметился полузащитник номинальных хозяев Педри. На 59-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сократил её отставание, реализовав 11-метровый удар. В середине второго тайма Ямаль оформил дубль. На 79-й минуте полузащитник Франции Райан Шерки забил её второй гол во встрече. В конце матча защитник «Фурия Роха» Дани Вивиан поразил свои ворота. В компенсированное ко второму тайму время ещё один гол «трёхцветных» забил форвард Рандаль Коло Муани.

Испания встретится с Португалией в финале Лиги наций, а Франция поборется с Германией за третье место.

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