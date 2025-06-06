Килиан Мбаппе стал самым результативным игроком в истории сборной Франции, опередив Анри

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе побил рекорд экс-нападающего «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри по количеству результативных действий в составе сборной Франции. Мбаппе записал на свой счёт забитый мяч и голевую передачу в полуфинале Лиги наций УЕФА, где французы уступили сборной Испании со счётом 4:5.

Таким образом, обладатель «Золотой бутсы» сезона-2024/2025 довёл количество результативных действий в составе национальной команды до 80. В активе 26-летнего Мбаппе 49 голов и 31 результативная передача. На счету Тьерри Анри 51 забитый мяч и 27 голевых передач.

В матче за третье место сборная Франции встретится со сборной Германии, которая днём ранее уступила в полуфинале Португалии. Игра пройдёт в воскресенье, 8 июня.