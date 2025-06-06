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Испания — Франция. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Килиан Мбаппе стал самым результативным игроком в истории сборной Франции, опередив Анри

Килиан Мбаппе стал самым результативным игроком в истории сборной Франции, опередив Анри
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Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе побил рекорд экс-нападающего «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри по количеству результативных действий в составе сборной Франции. Мбаппе записал на свой счёт забитый мяч и голевую передачу в полуфинале Лиги наций УЕФА, где французы уступили сборной Испании со счётом 4:5.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23'     2:0 Мерино – 25'     3:0 Ямаль – 54'     4:0 Педри – 55'     4:1 Мбаппе – 59'     5:1 Ямаль – 67'     5:2 Шерки – 79'     5:3 Вивиан – 84'     5:4 Коло Муани – 90+3'    

Таким образом, обладатель «Золотой бутсы» сезона-2024/2025 довёл количество результативных действий в составе национальной команды до 80. В активе 26-летнего Мбаппе 49 голов и 31 результативная передача. На счету Тьерри Анри 51 забитый мяч и 27 голевых передач.

В матче за третье место сборная Франции встретится со сборной Германии, которая днём ранее уступила в полуфинале Португалии. Игра пройдёт в воскресенье, 8 июня.

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