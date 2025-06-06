Сборная Франции впервые с 1969 года пропустила пять мячей в матче

Сборная Франции уступила национальной команде Испании в полуфинальном матче Лиги наций (4:5).

Впервые с 12 марта 1969 года «трёхцветные» пропустили пять мячей в одной встрече: ранее подобное произошло в товарищеской игре со сборной Англии. Тогда голами отличились Майкл О'Грейди, Джефф Хёрст (хет-трик) и Фрэнсис Ли. Стоит отметить, что «три льва» тогда играли в ранге действующего чемпиона мира.

В матче за третье место Франция сыграет с Германией. Эта встреча состоится 8 июня, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. В финале Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 встретятся Испания и Португалия. Игра начнётся 8 июня в 22:00 мск.