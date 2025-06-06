Сборная Франции впервые с 1969 года пропустила пять мячей в матче
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Сборная Франции уступила национальной команде Испании в полуфинальном матче Лиги наций (4:5).
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23' 2:0 Мерино – 25' 3:0 Ямаль – 54' 4:0 Педри – 55' 4:1 Мбаппе – 59' 5:1 Ямаль – 67' 5:2 Шерки – 79' 5:3 Вивиан – 84' 5:4 Коло Муани – 90+3'
Впервые с 12 марта 1969 года «трёхцветные» пропустили пять мячей в одной встрече: ранее подобное произошло в товарищеской игре со сборной Англии. Тогда голами отличились Майкл О'Грейди, Джефф Хёрст (хет-трик) и Фрэнсис Ли. Стоит отметить, что «три льва» тогда играли в ранге действующего чемпиона мира.
В матче за третье место Франция сыграет с Германией. Эта встреча состоится 8 июня, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. В финале Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 встретятся Испания и Португалия. Игра начнётся 8 июня в 22:00 мск.
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