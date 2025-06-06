Результаты матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 5 июня

5 июня прошёл один матч полуфинальной стадии Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, по итогу которого стала известна пара финалистов турнира. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами игрового дня, в рамках которого состоялся один матч.

Результата матча Лига наций УЕФА сезона-2024/2025 5 июня (время — московское):

Испания — Франция — 5:4.

На стадии четвертьфинала сборная Испании прошла национальную команду Нидерландов, обыграв её по сумме двух матчей. Французы выбили из турнира сборную Хорватии. Примечательно, что обе команды прошли стадию четвертьфинала благодаря победе в серии пенальти.

Испания встретится с Португалией в финале Лиги наций, а Франция поборется с Германией за третье место.

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: