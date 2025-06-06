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Испания — Франция. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Ямаль: в финале Лиги наций с Португалией победит сильнейший и увезёт трофей в Испанию

Ямаль: в финале Лиги наций с Португалией победит сильнейший и увезёт трофей в Испанию
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17-летний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль ответил на вопрос, каким он видит финал Лиги наций с португальской национальной командой, который состоится 8 июня. В четверг, 5 июня, «Фурия Роха» обыграла Францию в полуфинале соревнования со счётом 5:4. Ямаль отметился дублем в этой игре.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23'     2:0 Мерино – 25'     3:0 Ямаль – 54'     4:0 Педри – 55'     4:1 Мбаппе – 59'     5:1 Ямаль – 67'     5:2 Шерки – 79'     5:3 Вивиан – 84'     5:4 Коло Муани – 90+3'    

«[Матч в финале будет] как этот, как этот. Мы две очень хорошие команды с футболистами мирового класса. Думаю, победит сильнейший, и этот сильнейший увезёт трофей в Испанию», — сказал 17-летний нападающий после встречи с «трёхцветными».

Решающий матч Лиги наций между сборными Португалии и Испании пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Игра начнётся в 22:00 мск.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
WSF 2
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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