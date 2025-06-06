Ямаль: в финале Лиги наций с Португалией победит сильнейший и увезёт трофей в Испанию

17-летний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль ответил на вопрос, каким он видит финал Лиги наций с португальской национальной командой, который состоится 8 июня. В четверг, 5 июня, «Фурия Роха» обыграла Францию в полуфинале соревнования со счётом 5:4. Ямаль отметился дублем в этой игре.

«[Матч в финале будет] как этот, как этот. Мы две очень хорошие команды с футболистами мирового класса. Думаю, победит сильнейший, и этот сильнейший увезёт трофей в Испанию», — сказал 17-летний нападающий после встречи с «трёхцветными».

Решающий матч Лиги наций между сборными Португалии и Испании пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Игра начнётся в 22:00 мск.

Ямаль притворился другим человеком при встрече с туристами: