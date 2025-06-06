Испания в третий раз подряд вышла в финал Лиги наций, победив в полуфинале Францию

Завершился матч 1/2 финала Лиги Наций УЕФА между сборными Испании и Франции. Победу со счётом 5:4 и выход в финал праздновали подопечные Луиса де ла Фуэнте. Таким образом, сборная Испании в третий раз подряд квалифицировалась в финал Лиги Наций.

В минувшем розыгрыше турнира, в сезоне-2022/2023 испанцы победили в полуфинале Италию (2:1), а в финале в серии пенальти оказались сильнее сборной Хорватии (0:0 (5:4 пен.)). В Лиге наций — 2020/2021 сборная Испании также победила Италию (2:1) на стадии 1/2 финала, а в решающем матче уступила французам (1:2).

Финал Лиги наций — 2024/2025 состоится в воскресенье, 8 июня. Сборная Испании сыграет с национальной командой Португалии. Бронзовый призёр определится в тот же день в матче за третье место между Германией и Францией.