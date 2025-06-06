Ямаль: Дембеле — отличный игрок, но в финал Лиги наций вышла Испания
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Крайний нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль после полуфинального матча Лиги наций с Францией (5:4) ответил на вопрос о своих шансах выиграть «Золотой мяч».
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23' 2:0 Мерино – 25' 3:0 Ямаль – 54' 4:0 Педри – 55' 4:1 Мбаппе – 59' 5:1 Ямаль – 67' 5:2 Шерки – 79' 5:3 Вивиан – 84' 5:4 Коло Муани – 90+3'
«Я всегда говорю своей матери, что это [«Золотой мяч»] мотивирует меня вставать по утрам и играть в футбол. Но лучше всего говорить на поле. Дембеле? Дембеле — отличный игрок, но в финал прошли мы», — приводит слова Ямаля после матча Mundo Deportivo.
Различные спортивные издания называют Ямаля и нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Усмана Дембеле одними из главных претендентов на выигрыш награды лучшему футболисту сезона «Золотой мяч». Её действующим обладателем является соотечественник Ямаля Родри.
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