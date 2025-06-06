Ямаль — лучший игрок полуфинального матча Лиги наций Испания — Франция

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча с Францией в рамках полуфинала Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 (5:4).

В этой игре футболист отметился дублем, один из мячей он забил с пенальти.

В 55 матчах прошедшего клубного сезона Ямаль забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. В играх за сборную у него четыре гола в 19 матчах. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость Ламина составляет € 180 млн.

Финал Лиги наций — 2024/2025 состоится в воскресенье, 8 июня. Сборная Испании сыграет с национальной командой Португалии. Бронзовый призёр определится в тот же день в матче за третье место между Германией и Францией.