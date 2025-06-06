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Ямаль — лучший игрок полуфинального матча Лиги наций Испания — Франция

Ямаль — лучший игрок полуфинального матча Лиги наций Испания — Франция
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Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча с Францией в рамках полуфинала Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 (5:4).

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23'     2:0 Мерино – 25'     3:0 Ямаль – 54'     4:0 Педри – 55'     4:1 Мбаппе – 59'     5:1 Ямаль – 67'     5:2 Шерки – 79'     5:3 Вивиан – 84'     5:4 Коло Муани – 90+3'    

В этой игре футболист отметился дублем, один из мячей он забил с пенальти.

В 55 матчах прошедшего клубного сезона Ямаль забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. В играх за сборную у него четыре гола в 19 матчах. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость Ламина составляет € 180 млн.

Финал Лиги наций — 2024/2025 состоится в воскресенье, 8 июня. Сборная Испании сыграет с национальной командой Португалии. Бронзовый призёр определится в тот же день в матче за третье место между Германией и Францией.

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