Ямаль — лучший игрок полуфинального матча Лиги наций Испания — Франция
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Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча с Францией в рамках полуфинала Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 (5:4).
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23' 2:0 Мерино – 25' 3:0 Ямаль – 54' 4:0 Педри – 55' 4:1 Мбаппе – 59' 5:1 Ямаль – 67' 5:2 Шерки – 79' 5:3 Вивиан – 84' 5:4 Коло Муани – 90+3'
В этой игре футболист отметился дублем, один из мячей он забил с пенальти.
В 55 матчах прошедшего клубного сезона Ямаль забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. В играх за сборную у него четыре гола в 19 матчах. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость Ламина составляет € 180 млн.
Финал Лиги наций — 2024/2025 состоится в воскресенье, 8 июня. Сборная Испании сыграет с национальной командой Португалии. Бронзовый призёр определится в тот же день в матче за третье место между Германией и Францией.
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