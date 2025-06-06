Полуфинал Лиги наций Испания — Франция (5:4) — самый результативный матч в истории турнира

Сборная Испании победила сборную Франции со счётом 5:4 в 1/2 финала Лиги наций УЕФА и вышла в финал турнира. Команды установили рекорд по количеству забитых голов в одном матче Лиги наций за всю историю. Ни разу с момента основания турнира за игру не было забито девять мячей.

На перерыв команды ушли со счётом 2:0 в пользу Испании после голов полузащитников Нико Уильямса и Микеля Мерино. Во второй половине игры вингер Ламин Ямаль оформил дубль, ещё один гол — на счету хавбека Педри. В составе Франции отличались форварды Килиан Мбаппе, Рандаль Коло Муани и полузащитник Райан Шерки. Ещё один мяч в свои ворота забил защитник испанцев Дани Вивиан.

В финале Лиги наций, который состоится в воскресенье, 8 июня, Испания встретится с Португалией, победившей в полуфинале Германию (2:1). В тот же день сборные Германии и Франции определят бронзового призёра турнира в матче за третье место.