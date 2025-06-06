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Полуфинал Лиги наций Испания — Франция (5:4) — самый результативный матч в истории турнира

Полуфинал Лиги наций Испания — Франция (5:4) — самый результативный матч в истории турнира
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Сборная Испании победила сборную Франции со счётом 5:4 в 1/2 финала Лиги наций УЕФА и вышла в финал турнира. Команды установили рекорд по количеству забитых голов в одном матче Лиги наций за всю историю. Ни разу с момента основания турнира за игру не было забито девять мячей.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23'     2:0 Мерино – 25'     3:0 Ямаль – 54'     4:0 Педри – 55'     4:1 Мбаппе – 59'     5:1 Ямаль – 67'     5:2 Шерки – 79'     5:3 Вивиан – 84'     5:4 Коло Муани – 90+3'    

На перерыв команды ушли со счётом 2:0 в пользу Испании после голов полузащитников Нико Уильямса и Микеля Мерино. Во второй половине игры вингер Ламин Ямаль оформил дубль, ещё один гол — на счету хавбека Педри. В составе Франции отличались форварды Килиан Мбаппе, Рандаль Коло Муани и полузащитник Райан Шерки. Ещё один мяч в свои ворота забил защитник испанцев Дани Вивиан.

В финале Лиги наций, который состоится в воскресенье, 8 июня, Испания встретится с Португалией, победившей в полуфинале Германию (2:1). В тот же день сборные Германии и Франции определят бронзового призёра турнира в матче за третье место.

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