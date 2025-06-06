Мбаппе — о матче с Испанией: меня сочтут нытиком, если начну говорить о судействе

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о матче полуфинала Лиги наций, в котором его команда уступила Испании со счётом 4:5.
«Я не был согласен с арбитром относительно добавленного времени, но если начну говорить об этом, то меня сочтут нытиком. Когда добавлено пять минут, то нужно играть пять минут.
По горячим следам я бы сказал, что мы сыграли хорошо. У нас были моменты в матче, которых не было уже давно. В первом тайме наша команда потеряла концентрацию на 10 минут и пропустила два мяча, во втором тайме произошло то же самое. Мы не были стабильными на протяжении 90 минут, но старались изо всех сил.
Эксперименты в защите? Это не оправдание для футболистов высокого уровня. Был не только негатив. Мы злимся — это точно. Мы разочарованы», — приводит слова Мбаппе TF1.
Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ:
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