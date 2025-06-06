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Мбаппе — о матче с Испанией: меня сочтут нытиком, если начну говорить о судействе

Мбаппе — о матче с Испанией: меня сочтут нытиком, если начну говорить о судействе
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Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о матче полуфинала Лиги наций, в котором его команда уступила Испании со счётом 4:5.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23'     2:0 Мерино – 25'     3:0 Ямаль – 54'     4:0 Педри – 55'     4:1 Мбаппе – 59'     5:1 Ямаль – 67'     5:2 Шерки – 79'     5:3 Вивиан – 84'     5:4 Коло Муани – 90+3'    

«Я не был согласен с арбитром относительно добавленного времени, но если начну говорить об этом, то меня сочтут нытиком. Когда добавлено пять минут, то нужно играть пять минут.

По горячим следам я бы сказал, что мы сыграли хорошо. У нас были моменты в матче, которых не было уже давно. В первом тайме наша команда потеряла концентрацию на 10 минут и пропустила два мяча, во втором тайме произошло то же самое. Мы не были стабильными на протяжении 90 минут, но старались изо всех сил.

Эксперименты в защите? Это не оправдание для футболистов высокого уровня. Был не только негатив. Мы злимся — это точно. Мы разочарованы», — приводит слова Мбаппе TF1.

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