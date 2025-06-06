Дешам высказался о поражении сборной Франции в матче с Испанией в 1/2 финала Лиги наций

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями после проигрыша команды в полуфинальном матче Лиги наций с Испанией (4:5).

«Испытываю смешанные чувства. Было непросто уступать со счётом 0:2 к концу первого тайма, ведь у нас были моменты. Нас обыгрывали со счётом 1:5, но мы не сдавались. Не стоит сильно расстраиваться, команда сделала много хорошего. Мы показали лучший контроль, чем сборная Испании.

Если команда пропустила пять голов, значит, нам стоит лучше работать в обороне, однако это безумие. Как только у соперника появлялась возможность, то он действовал эффективно.

Уровень футболистов соперника вынуждал нас совершать ошибки, однако если мы пропускаем, значит, сыграли не лучшим образом в каждой ситуации. Не собираюсь винить исключительно защитников, ведь им часто приходилось играть один в один. Клеман Лангле вышел на поле, но он не был готов полностью. Во вторник ему пришлось отправиться в Мадрид, и он поздно вернулся.

Я стараюсь сохранять концентрацию, не стоит отбрасывать всё произошедшее на поле. Когда пропускаешь пять мячей, значит, не всё было сделано как следует», — приводит слова Дешама TF1.

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