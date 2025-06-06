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Видеообзор невероятной победы Испании над Францией в Лиге наций с девятью голами

Видеообзор невероятной победы Испании над Францией в Лиге наций с девятью голами
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5 июня на поле «Штутгарт Арены» в немецком Штутгарте состоялся полуфинальный матч Лиги наций между сборными Испании и Франции. Испанцы одержали сверхрезультативную победу со счётом 5:4 и вышли в финал турнира.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23'     2:0 Мерино – 25'     3:0 Ямаль – 54'     4:0 Педри – 55'     4:1 Мбаппе – 59'     5:1 Ямаль – 67'     5:2 Шерки – 79'     5:3 Вивиан – 84'     5:4 Коло Муани – 90+3'    

В середине первого тайма подопечные Луиса де ла Фуэнте вышли вперёд на два мяча благодаря голам Нико Уильямса и Микеля Мерино. На 54-й и 55-й минутах Ламин Ямаль с пенальти и Педри довели счёт до 4:0 в пользу Испании, четыре минуты спустя Килиан Мбаппе также реализовал одиннадцатиметровый, забив первый французский гол.

Права на трансляции Лиги наций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 67-й минуте Ямаль оформил дубль, установив счёт 5:1. На 79-й минуте второй гол Франции забил Райан Шерки, через пять минут Дани Вивиан срезал мяч в свои ворота, а на 90+3-й минуте Рандаль Коло Муани сократил разрыв до минимума, установив окончательный счёт.

В финале Лиги наций 8 июня сборная Испании сыграет с национальной командой Португалии.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная сетка Лиги наций УЕФА
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