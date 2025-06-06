Видеообзор невероятной победы Испании над Францией в Лиге наций с девятью голами

5 июня на поле «Штутгарт Арены» в немецком Штутгарте состоялся полуфинальный матч Лиги наций между сборными Испании и Франции. Испанцы одержали сверхрезультативную победу со счётом 5:4 и вышли в финал турнира.
В середине первого тайма подопечные Луиса де ла Фуэнте вышли вперёд на два мяча благодаря голам Нико Уильямса и Микеля Мерино. На 54-й и 55-й минутах Ламин Ямаль с пенальти и Педри довели счёт до 4:0 в пользу Испании, четыре минуты спустя Килиан Мбаппе также реализовал одиннадцатиметровый, забив первый французский гол.
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На 67-й минуте Ямаль оформил дубль, установив счёт 5:1. На 79-й минуте второй гол Франции забил Райан Шерки, через пять минут Дани Вивиан срезал мяч в свои ворота, а на 90+3-й минуте Рандаль Коло Муани сократил разрыв до минимума, установив окончательный счёт.
В финале Лиги наций 8 июня сборная Испании сыграет с национальной командой Португалии.
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