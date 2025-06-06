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Ямаль высказался о Роналду накануне финала Лиги наций между Испанией и Португалией

Ямаль высказался о Роналду накануне финала Лиги наций между Испанией и Португалией
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17-летний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль высказался о португальском нападающем Криштиану Роналду перед финальным матчем Лиги наций.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы все его уважаем. Он — легенда футбола, но я буду делать свою работу — побеждать», — приводит слова Ямаля OK Diario.

Напомним, в полуфинале Лиги наций сборная Испании обыграла национальную команду Франции (5:4). Ямаль отметился дублем в этой игре. Португалия, в свою очередь, одержала победу в матче со сборной Германии (2:1). Роналду в этой встрече забил победный гол.

Решающий матч Лиги наций между сборными Португалии и Испании пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» 8 июня. Игра начнётся в 22:00 мск.

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