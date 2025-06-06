Дешам высказался о Мбаппе и Дембеле после поражения сборной Франции в матче с Испанией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о нападающих национальной команды Килиане Мбаппе и Усмане Дембеле после поражения в полуфинале Лиги наций с Испанией (4:5).

«Я уже говорил, что Килиан будет играть в центре. Мбаппе — центральный нападающий. У Дембеле в клубе много свободы, у него нет чёткой позиции. Хорошо, когда они могут играть вместе, но нужно найти идеальный баланс между ними. Я не собираюсь менять стиль игры Мбаппе. Дембеле может играть на всех трёх позициях в атаке», — приводит слова Дешеама OK Diario.

В матче за третье место сборной Франции встретится с национальной командой Германии.