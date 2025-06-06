Дешам высказался о Мбаппе и Дембеле после поражения сборной Франции в матче с Испанией
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о нападающих национальной команды Килиане Мбаппе и Усмане Дембеле после поражения в полуфинале Лиги наций с Испанией (4:5).
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23' 2:0 Мерино – 25' 3:0 Ямаль – 54' 4:0 Педри – 55' 4:1 Мбаппе – 59' 5:1 Ямаль – 67' 5:2 Шерки – 79' 5:3 Вивиан – 84' 5:4 Коло Муани – 90+3'
«Я уже говорил, что Килиан будет играть в центре. Мбаппе — центральный нападающий. У Дембеле в клубе много свободы, у него нет чёткой позиции. Хорошо, когда они могут играть вместе, но нужно найти идеальный баланс между ними. Я не собираюсь менять стиль игры Мбаппе. Дембеле может играть на всех трёх позициях в атаке», — приводит слова Дешеама OK Diario.
В матче за третье место сборной Франции встретится с национальной командой Германии.
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