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Ламин Ямаль повторил достижение Пеле 1958 года в матчах со сборной Франции

Ламин Ямаль повторил достижение Пеле 1958 года в матчах со сборной Франции
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Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль стал первым футболистом после легендарного бразильского форварда Пеле, который смог забить три гола в ворота сборной Франции до достижения 18-летнего возраста, сообщает Stats Foot в социальной сети X.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23'     2:0 Мерино – 25'     3:0 Ямаль – 54'     4:0 Педри – 55'     4:1 Мбаппе – 59'     5:1 Ямаль – 67'     5:2 Шерки – 79'     5:3 Вивиан – 84'     5:4 Коло Муани – 90+3'    

5 июня 2025 года 17-летний Ямаль оформил дубль в матче 1/2 финала Лиги наций УЕФА между Испанией и Францией (5:4). При этом ранее на счету игрока уже был гол в ворота «трёхцветных», который он забил ещё в 16-летнем возрасте 9 июля 2024 года в полуфинале Евро-2024 (2:1).

До Ямаля трижды отличиться до 18 лет в матчах с французами смог только 17-летний Пеле, который в 1958 году оформил хет-трик в полуфинале чемпионата мира в Швеции Бразилия — Франция (5:2).

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