Ламин Ямаль повторил достижение Пеле 1958 года в матчах со сборной Франции

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль стал первым футболистом после легендарного бразильского форварда Пеле, который смог забить три гола в ворота сборной Франции до достижения 18-летнего возраста, сообщает Stats Foot в социальной сети X.
5 июня 2025 года 17-летний Ямаль оформил дубль в матче 1/2 финала Лиги наций УЕФА между Испанией и Францией (5:4). При этом ранее на счету игрока уже был гол в ворота «трёхцветных», который он забил ещё в 16-летнем возрасте 9 июля 2024 года в полуфинале Евро-2024 (2:1).
До Ямаля трижды отличиться до 18 лет в матчах с французами смог только 17-летний Пеле, который в 1958 году оформил хет-трик в полуфинале чемпионата мира в Швеции Бразилия — Франция (5:2).
Видео: Ямаль притворился другим человеком при встрече с туристами
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