Сборная Испании установила новый рекорд по количеству выходов в финал Лиги наций

Сборная Испании в третий раз в истории Лиги наций УЕФА вышла в финал турнира, что является лучшим показателем среди всех национальных команд. 5 июня в матче 1/2 финала Лиги наций — 2024/2025 испанцы со счётом 5:4 переиграли сборную Франции и 8 июня сыграют в решающем матче за трофей с Португалией.

Ранее первый из этих финалов в розыгрыше Лиги наций — 2020/2021 завершился для испанцев поражением от Франции (1:2), второй в ЛН-2022/2023 — победой в турнире после серии пенальти с Хорватией (0:0, пен. 5:4).

Два выхода в финал Лиги наций УЕФА на счету национальной команды Португалии, которая 4 июня переиграла со счётом 2:1 сборную Германии и квалифицировалась в решающий матч во второй раз (в первом — победа над Нидерландами (1:0) в первом розыгрыше Лиги наций — 2018/2019). По одному разу выходили в финал турнира Франция (победа), Нидерланды (поражение) и Хорватия (поражение).

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