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Сборная Испании установила новый рекорд по количеству выходов в финал Лиги наций

Сборная Испании установила новый рекорд по количеству выходов в финал Лиги наций
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Сборная Испании в третий раз в истории Лиги наций УЕФА вышла в финал турнира, что является лучшим показателем среди всех национальных команд. 5 июня в матче 1/2 финала Лиги наций — 2024/2025 испанцы со счётом 5:4 переиграли сборную Франции и 8 июня сыграют в решающем матче за трофей с Португалией.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23'     2:0 Мерино – 25'     3:0 Ямаль – 54'     4:0 Педри – 55'     4:1 Мбаппе – 59'     5:1 Ямаль – 67'     5:2 Шерки – 79'     5:3 Вивиан – 84'     5:4 Коло Муани – 90+3'    
Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее первый из этих финалов в розыгрыше Лиги наций — 2020/2021 завершился для испанцев поражением от Франции (1:2), второй в ЛН-2022/2023 — победой в турнире после серии пенальти с Хорватией (0:0, пен. 5:4).

Два выхода в финал Лиги наций УЕФА на счету национальной команды Португалии, которая 4 июня переиграла со счётом 2:1 сборную Германии и квалифицировалась в решающий матч во второй раз (в первом — победа над Нидерландами (1:0) в первом розыгрыше Лиги наций — 2018/2019). По одному разу выходили в финал турнира Франция (победа), Нидерланды (поражение) и Хорватия (поражение).

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная сетка Лиги наций УЕФА

Видео: Чемпионский парад сборной Испании в Мадриде

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