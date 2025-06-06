Защитник сборной Франции после поражения в матче с Испанией поздравил Ламина Ямаля

Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес высказался об испанском нападающем Ламине Ямале после матча Лиги наций. Встреча завершилась победой испанцем со счётом 5:4, а Ямаль в этой встрече оформил дубль.

«Я поздравил Ламина с отличным сезоном — он игрок, который делает разницу, несмотря на свой юный возраст. Когда такая команда, как Испания, забивает тебе пять мячей, отыграться очень сложно, хотя мы пытались и были близки к этому. Дополнительное время? Испания умело использовала этот момент, мы уже ничего не могли поделать. Испания — отличная команда, и я надеюсь, что она победит в воскресенье», — приводит слова Эрнандеса AS.

В финале Лиги наций сборная Испании встретится с Португалией.