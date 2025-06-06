Защитник сборной Франции после поражения в матче с Испанией поздравил Ламина Ямаля
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Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес высказался об испанском нападающем Ламине Ямале после матча Лиги наций. Встреча завершилась победой испанцем со счётом 5:4, а Ямаль в этой встрече оформил дубль.
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23' 2:0 Мерино – 25' 3:0 Ямаль – 54' 4:0 Педри – 55' 4:1 Мбаппе – 59' 5:1 Ямаль – 67' 5:2 Шерки – 79' 5:3 Вивиан – 84' 5:4 Коло Муани – 90+3'
«Я поздравил Ламина с отличным сезоном — он игрок, который делает разницу, несмотря на свой юный возраст. Когда такая команда, как Испания, забивает тебе пять мячей, отыграться очень сложно, хотя мы пытались и были близки к этому. Дополнительное время? Испания умело использовала этот момент, мы уже ничего не могли поделать. Испания — отличная команда, и я надеюсь, что она победит в воскресенье», — приводит слова Эрнандеса AS.
В финале Лиги наций сборная Испании встретится с Португалией.
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