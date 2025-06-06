Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де ла Фуэнте прокомментировал победу Испании над Францией со счётом 5:4 в полуфинале ЛН

Де ла Фуэнте прокомментировал победу Испании над Францией со счётом 5:4 в полуфинале ЛН
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте дал комментарий по итогам матча 1/2 финала Лиги наций с национальной командой Франции (5:4).

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23'     2:0 Мерино – 25'     3:0 Ямаль – 54'     4:0 Педри – 55'     4:1 Мбаппе – 59'     5:1 Ямаль – 67'     5:2 Шерки – 79'     5:3 Вивиан – 84'     5:4 Коло Муани – 90+3'    

«Я очень рад. Надо признаться, определенное мучение доставляет мне радость. Не понимаю спорт без элемента мучения. Когда встречаются две великие команды, как это было сегодня, естественно, что оба соперника выжимают максимум из своих моментов. Мы должны учиться на каждом матче и оценивать игру в позитивном ключе», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции в Лиге наций — 2024/2025 (5:4) стал самым результативным в истории турнира. В финале 8 июня испанцы сыграют со сборной Португалии.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная сетка Лиги наций УЕФА

Видео: Болельщики поприветствовали игроков сборной Испании в Берлине

Материалы по теме
Сборная Испании установила новый рекорд по количеству выходов в финал Лиги наций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android