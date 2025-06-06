Де ла Фуэнте прокомментировал победу Испании над Францией со счётом 5:4 в полуфинале ЛН

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте дал комментарий по итогам матча 1/2 финала Лиги наций с национальной командой Франции (5:4).

«Я очень рад. Надо признаться, определенное мучение доставляет мне радость. Не понимаю спорт без элемента мучения. Когда встречаются две великие команды, как это было сегодня, естественно, что оба соперника выжимают максимум из своих моментов. Мы должны учиться на каждом матче и оценивать игру в позитивном ключе», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции в Лиге наций — 2024/2025 (5:4) стал самым результативным в истории турнира. В финале 8 июня испанцы сыграют со сборной Португалии.

Видео: Болельщики поприветствовали игроков сборной Испании в Берлине