Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ямаль — о результативной победе Испании в ЛН: мы в финале, несмотря на допущенные ошибки

Ямаль — о результативной победе Испании в ЛН: мы в финале, несмотря на допущенные ошибки
Аудио-версия:
Комментарии

17-летний полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал итоги матча 1/2 финала Лиги наций — 2024/2025 со сборной Франции (5:4).

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23'     2:0 Мерино – 25'     3:0 Ямаль – 54'     4:0 Педри – 55'     4:1 Мбаппе – 59'     5:1 Ямаль – 67'     5:2 Шерки – 79'     5:3 Вивиан – 84'     5:4 Коло Муани – 90+3'    

«Если две великие команды играют таким образом, порой это приводит к обилию голов. Соперник вынудил нас помучиться до самого конца, но мы вышли в финал, несмотря на допущенные ошибки. Когда ты на волне побед, самое классное — это продолжать побеждать и дальше. Нас ждет особый матч — финал против великой команды. Это даёт дополнительный заряд мотивации. Хочу доказывать, кто я есть, именно в таких играх. И хочу взять ещё один титул», — приводит слова Ямаля пресс-служба УЕФА.

Хавбек сборной Испании Ламин Ямаль в полуфинальной игре Лиги наций с национальной командой Франции (5:4) оформил дубль, записав на свой счёт третий и пятый голы своей команды. В середине второго тайма испанцы были впереди со счётом 5:1, но в добавленное время «трёхцветные» смогли сократить разрыв до минимума.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная сетка Лиги наций УЕФА

Видео: Флик подтягивает шорты Ямалю на тренировке «Барселоны»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android