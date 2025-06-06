Ямаль — о результативной победе Испании в ЛН: мы в финале, несмотря на допущенные ошибки

17-летний полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал итоги матча 1/2 финала Лиги наций — 2024/2025 со сборной Франции (5:4).

«Если две великие команды играют таким образом, порой это приводит к обилию голов. Соперник вынудил нас помучиться до самого конца, но мы вышли в финал, несмотря на допущенные ошибки. Когда ты на волне побед, самое классное — это продолжать побеждать и дальше. Нас ждет особый матч — финал против великой команды. Это даёт дополнительный заряд мотивации. Хочу доказывать, кто я есть, именно в таких играх. И хочу взять ещё один титул», — приводит слова Ямаля пресс-служба УЕФА.

Хавбек сборной Испании Ламин Ямаль в полуфинальной игре Лиги наций с национальной командой Франции (5:4) оформил дубль, записав на свой счёт третий и пятый голы своей команды. В середине второго тайма испанцы были впереди со счётом 5:1, но в добавленное время «трёхцветные» смогли сократить разрыв до минимума.

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