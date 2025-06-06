Защитник сборной Франции Лангле: матч с Испанией получился сумасшедшим

Защитник сборной Франции Клеман Лангле прокомментировал поражение команды в матче Лиги наций с Испанией (4:5).

«Матч получился немного сумасшедшим. Если смотреть на всю игру целиком, мы провели её довольно хорошо. Нам не хватило точности в некоторых зонах поля. Мы потеряли концентрацию в те моменты, когда нам забили голы. Как остановить Испанию? Нужно лучше действовать, когда у нас мяч. Контролировать центральных полузащитников со второй линии. У нас были моменты в первом тайме, но мы не смогли забить благодаря Унаи. Теперь нужно улучшить то, о чём я говорил раньше. На этом уровне, если теряешь концентрацию — тебя наказывают», — приводит слова Лангле AS.

В матче за третье место сборная Франции сыграет с Германией.