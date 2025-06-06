Защитник сборной Франции Лангле: матч с Испанией получился сумасшедшим
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Защитник сборной Франции Клеман Лангле прокомментировал поражение команды в матче Лиги наций с Испанией (4:5).
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23' 2:0 Мерино – 25' 3:0 Ямаль – 54' 4:0 Педри – 55' 4:1 Мбаппе – 59' 5:1 Ямаль – 67' 5:2 Шерки – 79' 5:3 Вивиан – 84' 5:4 Коло Муани – 90+3'
«Матч получился немного сумасшедшим. Если смотреть на всю игру целиком, мы провели её довольно хорошо. Нам не хватило точности в некоторых зонах поля. Мы потеряли концентрацию в те моменты, когда нам забили голы. Как остановить Испанию? Нужно лучше действовать, когда у нас мяч. Контролировать центральных полузащитников со второй линии. У нас были моменты в первом тайме, но мы не смогли забить благодаря Унаи. Теперь нужно улучшить то, о чём я говорил раньше. На этом уровне, если теряешь концентрацию — тебя наказывают», — приводит слова Лангле AS.
В матче за третье место сборная Франции сыграет с Германией.
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