Педри — о победе 5:4: после стольких пропущенных мячей сборной Испании надо исправляться

Полузащитник сборной Испании Педри высказался по итогам матча 1/2 финала Лиги наций — 2024/2025 со сборной Франции (5:4).
«Самое важное то, что мы победили и прошли в следующий раунд, то есть в финал. Конечно, после стольких пропущенных мячей надо исправляться в этом отношении. И более умело доводить игру до победы, избегая таких сложностей в концовке. Но главное, что впереди нас снова ждёт финал. Эта команда в последнее время всегда доходит до финала», — приводит слова Педри официальный сайт УЕФА.
Хавбек сборной Испании Педри в полуфинальной игре Лиги наций с национальной командой Франции (5:4) отметился забитым мячом, записав на свой счёт четвёртый гол своей команды на 55-й минуте. В середине второго тайма испанцы были впереди со счётом 5:1, но в добавленное время «трёхцветные» смогли сократить разрыв до минимума.
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