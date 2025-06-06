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Педри — о победе 5:4: после стольких пропущенных мячей сборной Испании надо исправляться

Педри — о победе 5:4: после стольких пропущенных мячей сборной Испании надо исправляться
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Полузащитник сборной Испании Педри высказался по итогам матча 1/2 финала Лиги наций — 2024/2025 со сборной Франции (5:4).

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23'     2:0 Мерино – 25'     3:0 Ямаль – 54'     4:0 Педри – 55'     4:1 Мбаппе – 59'     5:1 Ямаль – 67'     5:2 Шерки – 79'     5:3 Вивиан – 84'     5:4 Коло Муани – 90+3'    

«Самое важное то, что мы победили и прошли в следующий раунд, то есть в финал. Конечно, после стольких пропущенных мячей надо исправляться в этом отношении. И более умело доводить игру до победы, избегая таких сложностей в концовке. Но главное, что впереди нас снова ждёт финал. Эта команда в последнее время всегда доходит до финала», — приводит слова Педри официальный сайт УЕФА.

Хавбек сборной Испании Педри в полуфинальной игре Лиги наций с национальной командой Франции (5:4) отметился забитым мячом, записав на свой счёт четвёртый гол своей команды на 55-й минуте. В середине второго тайма испанцы были впереди со счётом 5:1, но в добавленное время «трёхцветные» смогли сократить разрыв до минимума.

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