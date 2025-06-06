Дешам объяснил поражение сборной Франции в матче с Испанией с девятью голами

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил поражение команды в полуфинале Лиги наций с Испанией (5:4).

«Это была совсем другая игра, чем на Евро. Мы можем гордиться тем, что контролировали мяч. Но всё упирается в реализацию. Мы пропустили, но их вратарь сделал отличные сейвы. Они сейчас на подъёме. Но, повторю, у нас не было всех ключевых игроков. Да, мы уступали по счёту с большим разрывом, но показали очень достойный футбол. Против такой команды, как Испания, нужно быть на высоте во всех линиях — это факт», — приводит слова Дешама Lequipe.

Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Испании обыграла Францию со счётом 2:1.