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Дешам объяснил поражение сборной Франции в матче с Испанией с девятью голами

Дешам объяснил поражение сборной Франции в матче с Испанией с девятью голами
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил поражение команды в полуфинале Лиги наций с Испанией (5:4).

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23'     2:0 Мерино – 25'     3:0 Ямаль – 54'     4:0 Педри – 55'     4:1 Мбаппе – 59'     5:1 Ямаль – 67'     5:2 Шерки – 79'     5:3 Вивиан – 84'     5:4 Коло Муани – 90+3'    

«Это была совсем другая игра, чем на Евро. Мы можем гордиться тем, что контролировали мяч. Но всё упирается в реализацию. Мы пропустили, но их вратарь сделал отличные сейвы. Они сейчас на подъёме. Но, повторю, у нас не было всех ключевых игроков. Да, мы уступали по счёту с большим разрывом, но показали очень достойный футбол. Против такой команды, как Испания, нужно быть на высоте во всех линиях — это факт», — приводит слова Дешама Lequipe.

Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Испании обыграла Францию со счётом 2:1.

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