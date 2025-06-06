Шерки — о 4:5 с Испанией в ЛН: по статистике это был один из лучших матчей сборной Франции

Нападающий сборной Франции Райан Шерки прокомментировал поражение своей команды от сборной Испании в матче 1/2 финала Лиги наций — 2024/2025.

«Это был сложный матч, и нельзя сказать, что мы прямо точно не заслуживали большего. Соперник был лучше нас только в том, что забивал свои голы, когда ему это было необходимо. Судя по статистике, это был один из наших лучших матчей. Надо сконцентрироваться на том, чтобы выжимать больше пользы из своих сильных сторон», — приводит слова Шерки пресс-служба УЕФА.

Форвард сборной Франции Райан Шерки в полуфинальной игре Лиги наций с национальной командой Франции (5:4) отметился забитым мячом, записав на свой счёт второй гол своей команды на 79-й минуте. В середине второго тайма «трёхцветные» уступали со счётом 1:5, но в добавленное время смогли сократить разрыв до минимума.

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