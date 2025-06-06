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Давид Трезеге: Головин захочет вернуться на место главного героя «Монако»

Давид Трезеге: Головин захочет вернуться на место главного героя «Монако»
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Экс-нападающий «Монако» Давид Трезеге высказался о карьерных перспективах полузащитника монегасков и сборной России Александра Головина.

«Я думаю, что Головин сделал жизненно важный выбор, оказавшись в «Монако». Конечно, здесь есть амбиции. В «Монако» Головин – один из главных героев чемпионата. Клуб всё время находится в топ-3 или топ-4 лиги, и он счастлив жить в Монако, не говоря уже о том, что клуб принадлежит российскому владельцу. Здесь важное сочетание хорошего спорта и комфортной жизни. В этом году Головин несколько раз получал травмы. Я думаю, что в следующем сезоне он захочет вернуться на место главного героя команды. Поэтому я думаю, что он останется в «Монако», — сказал Трезеге в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

29-летний российский полузащитник Александр Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года.

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