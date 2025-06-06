Полузащитник сборной Испании Педри: мы не ожидали такого матча с Францией в Лиге наций
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Полузащитник сборной Испании Педри прокомментировал победу команды в полуфинале Лиги наций с национальной командой Франции (5:4).
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23' 2:0 Мерино – 25' 3:0 Ямаль – 54' 4:0 Педри – 55' 4:1 Мбаппе – 59' 5:1 Ямаль – 67' 5:2 Шерки – 79' 5:3 Вивиан – 84' 5:4 Коло Муани – 90+3'
«Были на нервах до самого конца. Мы не ожидали такого матча. Всё, что у нас было — реализовали. Мы не доминировали так, как хотели, но были эффективны. С завтрашнего дня будем думать об этом финале. Легко не будет. Но — снова финал. Это нужно ценить», — приводит слова Педри AS.
В финале турнира сборная Испании встретится с национальной командой Португалией. Решающий матч Лиги наций между сборными Португалии и Испании пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» 8 июня. Игра начнётся в 22:00 мск.
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