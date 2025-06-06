Полузащитник сборной Испании Педри: мы не ожидали такого матча с Францией в Лиге наций

Полузащитник сборной Испании Педри прокомментировал победу команды в полуфинале Лиги наций с национальной командой Франции (5:4).

«Были на нервах до самого конца. Мы не ожидали такого матча. Всё, что у нас было — реализовали. Мы не доминировали так, как хотели, но были эффективны. С завтрашнего дня будем думать об этом финале. Легко не будет. Но — снова финал. Это нужно ценить», — приводит слова Педри AS.

В финале турнира сборная Испании встретится с национальной командой Португалией. Решающий матч Лиги наций между сборными Португалии и Испании пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» 8 июня. Игра начнётся в 22:00 мск.