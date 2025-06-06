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Парагвай — Уругвай, результат матча 6 июня 2025, счет 2:0, 15-й тур квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Сборная Парагвая с Касересом и Алонсо всухую обыграла Уругвай в квалификации к ЧМ-2026
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В ночь с 5 на 6 июня мск на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в столице Парагвая Асунсьоне состоялся матч 15-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Парагвая и Уругвая. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 15-й тур
06 июня 2025, пятница. 02:00 МСК
Парагвай
Окончен
2 : 0
Уругвай
1:0 Галарса – 13'     2:0 Энсисо – 81'    

На 13-й минуте игры счёт открыл парагвайский полузащитник Матиас Галарса. На 81-й минуте хавбек Хулио Энсисо установил окончательный результат, реализовав пенальти.

В составе сборной Парагвая полный матч провели правый защитник московского «Динамо» Хуан Касерес, который отметился в протоколе жёлтой карточкой на 68-й минуте, и бывший центральный защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо. За Уругвай 60 минут со старта отыграл бывший правый защитник «Динамо» Гильермо Варела.

Парагвайцы набрали 24 очка в 15 матчах и поднялись на третью строчку турнирной таблицы квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026. В активе сборной Уругвая 21 очко в 15 матчах и пятое место, также дающее право прямого выхода на мундиаль.

Календарь отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

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