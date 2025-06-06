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Эквадор – Бразилия, результат матча отбора ЧМ-2026 6 июня 2025, счет 0:0

Сборная Бразилии в первом матче при Анчелотти не смогла обыграть Эквадор в отборе ЧМ-2026
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Завершился матч 15-го тура квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке, в котором Эквадор принимал национальную команду Бразилии.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 15-й тур
06 июня 2025, пятница. 02:00 МСК
Эквадор
Окончен
0 : 0
Бразилия

Встреча завершилась со счётом 0:0.

Отметим, сборная Бразилии провела первый матч под руководством главного тренера Карло Анчелотти.

На данный момент сборная Бразилии занимает четвёртое место в турнирной таблице отбора чемпионата мира в Южной Америке, записав в свой актив 22 очка. Эквадор, в свою очередь, находится на втором месте, набрав 24 очка.

В следующем туре сборная Бразилии сыграет с Парагваем, а Эквадор встретится с национальной командой Перу. Оба матча пройдут 11 июня.

Календарь отбора ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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