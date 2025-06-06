Сборная Бразилии в первом матче при Анчелотти не смогла обыграть Эквадор в отборе ЧМ-2026
Поделиться
Завершился матч 15-го тура квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке, в котором Эквадор принимал национальную команду Бразилии.
ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 15-й тур
06 июня 2025, пятница. 02:00 МСК
Эквадор
Окончен
0 : 0
Бразилия
Встреча завершилась со счётом 0:0.
Отметим, сборная Бразилии провела первый матч под руководством главного тренера Карло Анчелотти.
На данный момент сборная Бразилии занимает четвёртое место в турнирной таблице отбора чемпионата мира в Южной Америке, записав в свой актив 22 очка. Эквадор, в свою очередь, находится на втором месте, набрав 24 очка.
В следующем туре сборная Бразилии сыграет с Парагваем, а Эквадор встретится с национальной командой Перу. Оба матча пройдут 11 июня.
Комментарии
- 6 июня 2025
-
04:55
-
04:55
-
04:18
-
04:01
-
03:54
-
03:47
-
03:33
-
03:12
-
03:06
-
02:51
-
02:40
-
02:31
-
02:19
-
02:15
-
01:56
-
01:36
-
01:29
-
01:19
-
00:54
-
00:46
-
00:42
-
00:34
-
00:30
-
00:26
-
00:14
-
00:13
-
00:05
-
00:01
- 5 июня 2025
-
23:56
-
23:55
-
23:55
-
23:40
-
23:37
-
23:35
-
23:29