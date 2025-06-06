Винисиус поддержал Анчелотти после ничьей Бразилии с Эквадором в отборе ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о ничьей с Эквадором в 15-м туре отбора к чемпионату миру 2026 года. Отметим, это стал первый матч для сборной Бразилии под руководством главного тренера Карло Анчелотти.

«У него не было времени показать свой план игры. Было всего два-три дня тренировок», — приводит слова Винисиуса Ge Globo в социальной сети X.

На данный момент сборная Бразилии занимает четвёртое место в турнирной таблице отбора ЧМ-2026 в Южной Америке, записав в свой актив 22 очка. Эквадор, в свою очередь, находится на втором месте, набрав 24 очка.

В следующем туре сборная Бразилии сыграет с Парагваем, а Эквадор встретится с национальной командой Перу. Оба матча пройдут 11 июня.