«Победа тяжёлая, игра была равная». Гришин — о 3:0 сборной России U21 с Узбекистаном

Экс-тренер ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался по итогам товарищеского матча между молодёжными сборными России и Узбекистана (3:0).
«Победа тяжёлая. Игра была равная — без территориального преимущества какой‑либо из команд. При счете 1:0 Узбекистан не забил два выхода один на один. До удаления мы даже могли проигрывать 1:2, 1:3», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».
5 июня на стадионе «Истиклол» в Фергане прошёл товарищеский матч между молодёжными сборными России и Узбекистана. Подопечные Ивана Шабарова выиграли со счётом 3:0 с голами Константина Дорофеева, Антона Шамонина и Виктора Окишора, ассистентский дубль оформил Алексей Колтаков. При счёте 1:0 прямую красную карточку за опасную игру на 69-й минуте получил узбекский нападающий Сардорбек Бахромов.
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