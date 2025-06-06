Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Победа тяжёлая, игра была равная». Гришин — о 3:0 сборной России U21 с Узбекистаном

«Победа тяжёлая, игра была равная». Гришин — о 3:0 сборной России U21 с Узбекистаном
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-тренер ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался по итогам товарищеского матча между молодёжными сборными России и Узбекистана (3:0).

Товарищеские матчи U21 — 2025
05 июня 2025, четверг. 16:00 МСК
Узбекистан U21
Окончен
0 : 3
Россия U21
0:1 Дорофеев – 45'     0:2 Шамонин – 72'     0:3 Окишор – 90+2'    
Удаления: Бахромов – 69' / нет

«Победа тяжёлая. Игра была равная — без территориального преимущества какой‑либо из команд. При счете 1:0 Узбекистан не забил два выхода один на один. До удаления мы даже могли проигрывать 1:2, 1:3», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

5 июня на стадионе «Истиклол» в Фергане прошёл товарищеский матч между молодёжными сборными России и Узбекистана. Подопечные Ивана Шабарова выиграли со счётом 3:0 с голами Константина Дорофеева, Антона Шамонина и Виктора Окишора, ассистентский дубль оформил Алексей Колтаков. При счёте 1:0 прямую красную карточку за опасную игру на 69-й минуте получил узбекский нападающий Сардорбек Бахромов.

Видео: Сколько стоят молодые футболисты

Материалы по теме
Сборная России U21 разгромила сборную Узбекистана U21 в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android