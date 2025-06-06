Анчелотти прокомментировал ничью сборной Бразилии с Эквадором в отборе ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о ничьей с Эквадором (0:0) в 15-м туре отбора ЧМ-2026 в Южной Америке. Это стал дебютный матч для Анчелотти во главе сборной Бразилии.

«Это был очень хороший матч в оборонительном плане, я увидел команду более уверенной с мячом, с немного более плавной игрой. В итоге это была хорошая ничья, и мы уходим довольными, с уверенностью перед следующим матчем», — приводит слова Анчелотти Ge Globo.

Сборная Бразилии на текущий момент занимает четвёртую строчку в таблице южноамериканского отбора к ЧМ-2026, имея в активе 22 очка. Национальная команда Эквадора располагается на втором месте с 24 очками.

В следующем туре, который состоится 11 июня, бразильцы сыграют против Парагвая, а Эквадору предстоит встреча с Перу.