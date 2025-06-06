Окишор — о дебюте за сборную России U21: были недопонимания, но забил — всё получилось
Поделиться
18-летний атакующий полузащитник московского «Динамо» Виктор Окишор прокомментировал свой дебютный матч за молодёжную сборную России (U21), соперником в котором были сверстники из Узбекистана (3:0).
Товарищеские матчи U21 — 2025
05 июня 2025, четверг. 16:00 МСК
Узбекистан U21
Окончен
0 : 3
Россия U21
0:1 Дорофеев – 45' 0:2 Шамонин – 72' 0:3 Окишор – 90+2'
Удаления: Бахромов – 69' / нет
«В первый раз с партнёрами играл новыми, притирались, недопонимания были вначале, но потом всё хорошо было. И вот забил гол — всё получилось», — сказал Окишор в эфире телеканала «Матч ТВ».
На 90+2-й минуте товарищеского матча Узбекистан U21 — Россия U21 (0:3), который прошёл в Фергане 5 июня, хавбек Виктор Окишор ударом с близкого расстояния забил третий гол нашей команды, получив от полузащитника Ильи Ишкова пас, который осознанно пропустил на него нападающий Антон Шамонин.
Видео: Сколько стоят молодые футболисты
Комментарии
- 6 июня 2025
-
05:55
-
05:42
-
05:34
-
05:26
-
04:55
-
04:55
-
04:18
-
04:01
-
03:54
-
03:47
-
03:33
-
03:12
-
03:06
-
02:51
-
02:40
-
02:31
-
02:19
-
02:15
-
01:56
-
01:36
-
01:29
-
01:19
-
00:54
-
00:46
-
00:42
-
00:34
-
00:30
-
00:26
-
00:14
-
00:13
-
00:05
-
00:01
- 5 июня 2025
-
23:56
-
23:55
-
23:55