Окишор — о дебюте за сборную России U21: были недопонимания, но забил — всё получилось

18-летний атакующий полузащитник московского «Динамо» Виктор Окишор прокомментировал свой дебютный матч за молодёжную сборную России (U21), соперником в котором были сверстники из Узбекистана (3:0).

«В первый раз с партнёрами играл новыми, притирались, недопонимания были вначале, но потом всё хорошо было. И вот забил гол — всё получилось», — сказал Окишор в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 90+2-й минуте товарищеского матча Узбекистан U21 — Россия U21 (0:3), который прошёл в Фергане 5 июня, хавбек Виктор Окишор ударом с близкого расстояния забил третий гол нашей команды, получив от полузащитника Ильи Ишкова пас, который осознанно пропустил на него нападающий Антон Шамонин.

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