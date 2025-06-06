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Окишор — о дебюте за сборную России U21: были недопонимания, но забил — всё получилось

Окишор — о дебюте за сборную России U21: были недопонимания, но забил — всё получилось
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18-летний атакующий полузащитник московского «Динамо» Виктор Окишор прокомментировал свой дебютный матч за молодёжную сборную России (U21), соперником в котором были сверстники из Узбекистана (3:0).

Товарищеские матчи U21 — 2025
05 июня 2025, четверг. 16:00 МСК
Узбекистан U21
Окончен
0 : 3
Россия U21
0:1 Дорофеев – 45'     0:2 Шамонин – 72'     0:3 Окишор – 90+2'    
Удаления: Бахромов – 69' / нет

«В первый раз с партнёрами играл новыми, притирались, недопонимания были вначале, но потом всё хорошо было. И вот забил гол — всё получилось», — сказал Окишор в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 90+2-й минуте товарищеского матча Узбекистан U21 — Россия U21 (0:3), который прошёл в Фергане 5 июня, хавбек Виктор Окишор ударом с близкого расстояния забил третий гол нашей команды, получив от полузащитника Ильи Ишкова пас, который осознанно пропустил на него нападающий Антон Шамонин.

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