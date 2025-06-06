Мбаппе стал лучшим ассистентом в истории сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим ассистентом в истории национальной команды.

Форвард «Реала» сделал результативную передачу в полуфинале Лиги наций УЕФА, где французы уступили сборной Испании со счётом 4:5.

Мбаппе отдал 31-й голевой пас за сборную Франции в 89-м матче и стал лучшим ассистентом в истории команды. Он обошёл Антуана Гризманна (30 передач), завершившего выступления за национальную сборную.

Ранее стало известно, что Мбаппе стал самым результативным игроком в истории сборной Франции, опередив Тьерри Анри. На его счету 80 очков (49 голов и 31 результативная передача).