Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» поздравил сборную Узбекистана с выходом на ЧМ-2026

«Манчестер Сити» поздравил сборную Узбекистана с выходом на ЧМ-2026
Комментарии

«Манчестер Сити» выступил с поздравлением в адрес защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова. 21-летний футболист в составе национальной команды в четверг, 5 июня, сыграл вничью с ОАЭ (0:0) и гарантировал себе прямую путевку на чемпионат мира-2026.

«Поздравляем Абдукодира Хусанова и всю сборную Узбекистана с первым в истории выходом на чемпионат мира», — написала пресс-служба «Манчестер Сити» в социальных сетях.

Ничья позволила Узбекистану сохранить отрыв в четыре очка от ОАЭ в турнирной таблице группы 1 за тур до конца отбора.

Хусанов выступает за «Манчестер Сити» с января 2025 года. В прошедшем сезоне АПЛ игрок провёл шесть матчей.

Материалы по теме
История для Узбекистана! Как сборная без фамилий на форме добилась чемпионата мира
История для Узбекистана! Как сборная без фамилий на форме добилась чемпионата мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android