«Манчестер Сити» поздравил сборную Узбекистана с выходом на ЧМ-2026

«Манчестер Сити» выступил с поздравлением в адрес защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова. 21-летний футболист в составе национальной команды в четверг, 5 июня, сыграл вничью с ОАЭ (0:0) и гарантировал себе прямую путевку на чемпионат мира-2026.

«Поздравляем Абдукодира Хусанова и всю сборную Узбекистана с первым в истории выходом на чемпионат мира», — написала пресс-служба «Манчестер Сити» в социальных сетях.

Ничья позволила Узбекистану сохранить отрыв в четыре очка от ОАЭ в турнирной таблице группы 1 за тур до конца отбора.

Хусанов выступает за «Манчестер Сити» с января 2025 года. В прошедшем сезоне АПЛ игрок провёл шесть матчей.