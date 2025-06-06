Гол Альвареса принёс Аргентине победу над Чили в отборе к ЧМ-2026, Месси вышел на замену

В ночь с 5 на 6 июня мск на стадионе «Жулио Мартинес Праданос» в столице Чили Сантьяго состоялся матч 15-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Чили и Аргентины. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил на 16-й минуте аргентинский нападающий Хулиан Альварес. 37-летний капитан «альбиселесте» Лионель Месси начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 57-й минуте, не отметившись результативными действиями.

Сборная Аргентины набрала 34 очка в 15 матчах и возглавляет отборочную группу КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026. Чили с 10 очками в 15 играх занимает последнее, 10-е место.

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