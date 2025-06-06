Аргентина досрочно гарантировала себе первое место в отборе КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Сборная Аргентины обеспечила себе итоговое первое место в южноамериканской отборочной группе к чемпионату мира 2026 года. Благодаря минимальной выездной победе над аутсайдером турнира сборной Чили (1:0) за три тура до финиша квалификации КОНМЕБОЛ «альбиселесте» лидируют с 34 набранными очками в 15 матчах.

Ближайшими преследователями действующих чемпионов мира являются национальные команды Эквадора и Парагвая, в активе которых по 24 очка после 15 сыгранных матчей из 18. После увеличения разрыва с семи до 10 очков они утратили математическую возможность догнать Аргентину.

Видео: Фанаты Аргентины поют песню Vamos Argentina