Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спаллетти отреагировал на отказ Ачерби от вызова в сборную Италии

Спаллетти отреагировал на отказ Ачерби от вызова в сборную Италии
Комментарии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался об отказе защитника «Интера» Франческо Ачерби от вызова в национальную команду на июньские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2026 года.

Ачерби ранее заявил, что отказался от вызова из-за неуважения.

«Однажды Ачерби расскажет, в чём именно он увидел с моей стороны неуважение. А я в ответ выскажу своё мнение — о том, каким было его уважение ко мне и, что важнее всего, к сборной Италии», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

31 мая Ачерби в составе «Интера» потерпел разгромное поражение в матче с «ПСЖ» (0:5) в финале Лиги чемпионов.

Материалы по теме
Норвегия — Италия. Ачерби отказал Спаллетти! Холанду теперь некого бояться?
Норвегия — Италия. Ачерби отказал Спаллетти! Холанду теперь некого бояться?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android