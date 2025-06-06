Воспитанника «Арсенала» приговорили к четырём годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

Бывший футболист «Арсенала» Джей Эммануэль-Томас получил четыре года тюремного заключения за попытку ввоза наркотиков. Об этом сообщает BBC.

34-летнего нападающего уволили из шотландского клуба «Гринок Мортон» после его ареста в 2024 году. Пограничники Великобритании нашли около 60 килограммов наркотиков в двух чемоданах, с которыми он прилетел из Бангкока. Эммануэль-Томас признал вину.

Стоимость изъятой партии составила примерно £ 600 тыс. Приговор был вынесен Королевским судом Челмсфорда.

Эммануэль-Томас — воспитанник «Арсенала». Он выступал за такие команды, как «Ипсвич Таун», «Бристоль Сити», «Куинз Парк Рейнджерс» и тайский клуб «ПТТ Районг».