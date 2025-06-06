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Ямаль стал первым европейцем за 112 лет, кто сумел забить 6 голов за сборную до 18-летия

Ямаль стал первым европейцем за 112 лет, кто сумел забить 6 голов за сборную до 18-летия
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Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль установил очередной рекорд за национальную команду. 17-летний вингер сделал дубль в ворота сборной Франции (5:4) в матче 1/2 финала Лиги наций.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23'     2:0 Мерино – 25'     3:0 Ямаль – 54'     4:0 Педри – 55'     4:1 Мбаппе – 59'     5:1 Ямаль – 67'     5:2 Шерки – 79'     5:3 Вивиан – 84'     5:4 Коло Муани – 90+3'    

Как сообщает Stats Foot, Ямаль стал первым европейским футболистом за 112 лет, кому удалось забить минимум шесть голов за национальную команду до 18 лет. Последним, кто достиг подобного результата, был бельгиец Фернан Нисот — в 1913 году он забил семь мячей.

Ранее стало известно, что Ламин Ямаль повторил достижение Пеле 1958 года в матчах со сборной Франции.

Ямаль был признан лучшим молодым игроком минувшего сезона в чемпионате Испании.

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