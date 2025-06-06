Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

6 июня главные новости спорта, Лига наций, результаты плей-офф НБА, ЧМ-2026, НХЛ, UFC, фигурное катание

9 голов Испании и Франции, «Оклахома» проиграла первый матч финала НБА. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Испании победила Францию в полуфинале Лиги наций благодаря дублю Ламина Ямаля, «Оклахома» на своём паркете уступила «Индиане» в первом матче финала плей-офф НБА, сборная Узбекистана сыграла вничью с ОАЭ и впервые в истории вышла на чемпионат мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Испании со счётом 5:4 победила Францию и вышла в финал Лиги наций.
  2. «Индиана» вырвала победу в концовке у «Оклахомы» в первом матче финала плей-офф НБА.
  3. Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира.
  4. Аргентина досрочно гарантировала себе первое место в отборе КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026.
  5. Сборная Бразилии в первом матче при Анчелотти не смогла обыграть Эквадор в отборе ЧМ-2026.
  6. Килиан Мбаппе стал самым результативным игроком в истории сборной Франции, опередив Анри.
  7. «Ванкувер» объявил об уходе из клуба российского тренера Сергея Гончара.
  8. Мераб Двалишвили и Шон О'Мэлли провели битву взглядов перед реваншем на UFC 316.
  9. Дженнаро Гаттузо ушёл с поста главного тренера «Хайдука».
  10. Стал известен основной состав сборной России по фигурному катанию на сезон‑2025/2026.
Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: Россия — Нигерия, «Зенит» против ЦСКА в Единой лиге и теннис
Топ-матчи пятницы: Россия — Нигерия, «Зенит» против ЦСКА в Единой лиге и теннис
Материалы по теме
Результаты игрового дня плей-офф НБА 6 июня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android