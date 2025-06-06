9 голов Испании и Франции, «Оклахома» проиграла первый матч финала НБА. Главное к утру

Сборная Испании победила Францию в полуфинале Лиги наций благодаря дублю Ламина Ямаля, «Оклахома» на своём паркете уступила «Индиане» в первом матче финала плей-офф НБА, сборная Узбекистана сыграла вничью с ОАЭ и впервые в истории вышла на чемпионат мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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