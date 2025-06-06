Федерико Кьеза может перейти из «Ливерпуля» в «Милан»

Полузащитник «Ливерпуля» Федерико Кьеза может вернуться в Серию А. Как сообщает журналист Орацио Аккомандо в социальной сети, на 27-летнего итальянца претендует «Милан».

«Милан» ведёт переговоры о трансфере Кьезы, и сам игрок не против переезда.

Однако стороны расходятся в условиях: «Милан» нацелен на аренду, в то время как «Ливерпуль» предпочёл бы продать футболиста сразу.

Кьеза перешёл в «Ливерпуль» из «Ювентуса» летом 2024 года за € 12 млн, но не смог закрепиться в составе. В его активе — 14 матчей, два гола и две результативные передачи за английскую команду. В АПЛ он провёл шесть встреч без результативных действий.