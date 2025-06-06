Фабрицио Романо поделился подробностями нового контракта Щенсного с «Барселоной»

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны согласовал условия нового контракта с каталонским клубом. Об этом в социальной сети сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 35-летний польский голкипер договорился с «Барсой» о продлении соглашения до лета 2027 года — остались лишь формальности.

Несмотря на планы по подписанию Жоана Гарсии из «Эспаньола», в клубе дали понять, что продолжают рассчитывать на Щенсного.

Щенсны вернулся в футбол, подписав контракт с «Барселоной» после травмы Марка-Андре тер Штегена. В прошедшем сезоне вратарь провёл 15 матчей в Ла Лиге, в восьми из них отыграв «на ноль», в среднем пропуская 0,8 гола за игру.