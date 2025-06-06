Давид Трезеге: Москва — необыкновенный город, особенное место с открытыми людьми

Экс-нападающий сборной Франции Давид Трезеге поделился своими впечатлениями о столице России Москве.

«В этом году мы с Кристианом Пануччи гостим в Москве. Нас пригласили на фестиваль спорта в «Лужниках» представлять мировой футбол. Мы провели хорошие три дня в Москве. И мне кажется важным, что проводятся фестивали, где столько внимания сконцентрировано на футболе.

Москва — необыкновенный город. Я познакомился с Россией в 2018 году во время чемпионата мира по футболу, и это особенное место с открытыми людьми. Конечно, мы стараемся гулять, наслаждаться, здесь солнечно. Когда у меня появляется возможность приехать, я использую её по максимуму», — сказал Трезеге в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

Давид Трезеге стал чемпионом мира в составе сборной Франции на домашнем для «трёхцветных» чемпионате мира в 1998 году, завершил карьеру действующего игрока в 2014-м. В 2018 году на чемпионате мира в России сборная Франции во второй раз в своей истории завоевала чемпионское звание.

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