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Тренер сборной Нигерии прокомментировал вызов в команду форварда «Краснодара»

Тренер сборной Нигерии прокомментировал вызов в команду форварда «Краснодара»
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Тренер сборной Нигерии Эрик Шель объяснил вызов в национальную команду нападающего Олакунле Олусегуна. 23-летний форвард «Краснодара» может дебютировать за нигерийцев в матче со сборной России.

«Мы внимательно следили за Олусегуном в последние месяцы. Для него предстоящий матч будет хорошей возможностью проявить себя, учитывая его опыт игры в России», — сказал Шель в эфире телеканала «Матч ТВ».

Олусегун принял участие в 19 матчах в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги, в которых забил два гола.

Матч между сборными России и Нигерии пройдёт на стадионе «Лужники». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

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