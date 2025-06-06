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Гвардиола: хочу страдать, когда не выигрываю, хочу чувствовать себя плохо

Гвардиола: хочу страдать, когда не выигрываю, хочу чувствовать себя плохо
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему хочет чувствовать себя негативно после матчей, которые он не выиграл.

«Хочу страдать, когда не выигрываю матчи. Хочу чувствовать себя плохо. Хочу плохо спать. Хочу, чтобы, когда всё идёт плохо, это задевало меня… Я этого хочу!

Я злюсь… Еда кажется невкусной… Мне не нужно много есть, потому что мне важно чувствовать эту злость. Потому что если этого нет — в чём тогда смысл? Победа, поражение… Мы живём в этом мире, чтобы испытывать разные ощущения, разное настроение», — приводит слова Гвардиолы Reuters.

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время специалист выиграл с командой 18 трофеев.

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