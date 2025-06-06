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Константин Генич — о пресс-конференции Карпина: это просто караул

Константин Генич — о пресс-конференции Карпина: это просто караул
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Известный журналист и комментатор Константин Генич оценил вопросы Валерию Карпину на пресс-конференции перед товарищеским матчем сборной России с Нигерией. Игра пройдёт сегодня, 6 июня, на московском стадионе «Лужники». Начало — в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Посмотрел «прессуху» Карпина. Это просто караул. Вопросы», – написал Генич в телеграм-канале, добавив эмодзи фэйспалм (лицо, закрытое рукой).

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.

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