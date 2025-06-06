Чемпион мира и Европы Трезеге вспомнил свой единственный приезд в Россию в карьере

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Давид Трезеге поделился воспоминаниями о своём единственном приезде в Россию в карьере.

«Да, один раз я приезжал в Москву как игрок – со сборной Франции. Мы играли ещё на старом стадионе «Лужники». Это был 1998 или 1999 год. Помню, что было очень холодно и стадион был заполнен. Мы все понимаем, что в то время у национальной команды России был очень высокий уровень. И ту сборную России в мире уважают до сих пор», — сказал Трезеге в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

Давид Трезеге стал чемпионом мира в составе сборной Франции на домашнем для «трёхцветных» чемпионате мира в 1998 году, завершил карьеру действующего игрока в 2014-м. В 2018 году на чемпионате мира в России сборная Франции во второй раз в своей истории завоевала чемпионское звание.