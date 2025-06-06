«Ахмат» поздравил болельщиков с праздником Курбан-байрам

Пресс-служба грозненского «Ахмата» поздравила болельщиков с праздником Курбан-байрам, опубликовав соответствующее сообщение в телеграм-канале клуба. Курбан-байрам — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа, в память жертвоприношения Ибрахима (Авраама), почитаемого в исламе пророком.

«Сердечно поздравляем вас с наступлением священного праздника Курбан-байрам! Это одно из самых значимых событий в мусульманском мире. Праздник Ид аль-Адха несёт в себе высокие духовные и нравственные ценности ислама. Он олицетворяет идеалы добра, милосердия и справедливости. Укрепляет нашу веру, вселяет в сердца людей радость и надежду, объединяет нас в стремлении помочь друг другу. Пусть Курбан-байрам принесёт в каждую семью мир и благополучие, согласие и благосостояние, тепло и радость», — сказано в сообщении пресс-службы «Ахмата».

Напомним, «Ахмат» завершил сезон Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице. В стыковых матчах грозненцы играли с «Уралом» и одержали победу по сумме двух встреч со счётом 3:2.