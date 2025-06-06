Давид Трезеге: вторая половина 2000-х — прекрасная эпоха для «Зенита»

Экс-нападающий сборной Франции Давид Трезеге высказался об успехах «Зенита» в начале XXI века. Напомним, в 2008 году санкт-петербургский клуб завоевал первый в своей истории еврокубок — Кубок УЕФА.

«Когда я был в Италии, мы встречались с «Зенитом» в Лиге чемпионов. Но я не играл в Санкт-Петербурге, из-за травмы не попал в заявку на матч. Это была прекрасная эпоха для «Зенита». Тогда они выиграли Кубок УЕФА, участвовали в Лиге чемпионов. Команда высокого уровня с качественными игроками. Это был хороший период в их истории», — сказал Трезеге в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.